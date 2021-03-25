Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Ракетные испытания КНДР свидетельствуют об угрозе для мирового сообщества и стран региона, сообщил представитель Индо-Тихоокеанского командования минобороны США Майк Кафка в официальном заявлении.

«Эта деятельность подчеркивает угрозу, которую противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних стран и мирового сообщества», — заявил он.

Кафка подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем защищать Южную Корею и Японию от различных угроз. Он добавил, что в Пентагоне продолжают следить за деятельностью КНДР по разработке ракетного и ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с осуждением ракетных пусков КНДР выступил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Он также назвал испытания угрозой для стран региона и их безопасности.

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