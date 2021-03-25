Нанкин, Китай, , 03:41 — REGNUM Столица восточно-китайской провинции Цзянсу город Нанкин обнародовал схему стимулирования развития своей спортивной отрасли, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Согласно документу, Нанкин намерен довести масштаб спортивного потребления до 130 млрд юаней (около $19,93 млрд) к концу 2022 года, а спортивное потребление на душу населения достигнет 3500 юаней.

В течение этого периода город обязуется построить от шести до восьми комплексов спортивных услуг, 10 демонстрационных баз спортивной отрасли городского уровня и 50 спортивных парков, что позволит увеличить площадь спортивных учреждений на душу населения до 4,1 квадратных метра.

Чтобы гарантировать удобный доступ к спортивным сооружениям для местных жителей, Нанкин в ближайшие несколько лет разработает «умные» тренажерные залы с круглосуточным обслуживанием в офисных и жилых кварталах.

Документ также обещает ежегодную субсидию в размере 10 млн юаней для спортивной отрасли, чтобы обеспечить реализацию этой политики.