Москва, 25 марта, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Высокая стоимость технологического присоединения к газораспределительным сетям не позволила существенно повысить уровень газификации в российских сёлах. Такой вывод содержится в заключении Счётной палаты России, аудиторы которой проанализировали реализацию программы комплексного развития сельских территорий.

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«Всего в 2018—2019 годах в эксплуатацию было введено 1,8 тысячи километров газораспределительных сетей и 1,4 тысячи километров локальных водопроводов», — говорится в отчёте ведомства.

Такие показатели, по мнению аудиторов, не позволяют говорить о значимом улучшении ситуации с газификацией и водоснабжением сельских домохозяйств. Отмечается также, что стоимость подключения к сетям в проверяемом периоде была сопоставима с размером средней зарплаты в сельской местности, а в некоторых субъектах превышала его более чем в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года глава Счетной палаты России Алексей Кудрин крайне негативно оценил результаты программы газификации РФ за три последних года.