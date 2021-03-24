Нью-Йорк, США, , 23:49 — REGNUM Сегодня, 24 марта, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов провел свою первую тренировку после возвращения, информирует пресс-служба «рейнджеров».

Форварду нужно втянуться в тренировочным процесс с «Рейнджерс», поэтому ожидается, что он не примет участие в матче против «Филадельфии».

В нынешнем сезоне Кравцов выступал за челябинский «Трактор» в КХЛ на правах сезонной аренды. Он провел 49 матчей в рамках регулярного чемпионата и набрал 24 (16+9) очков. В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 4 матчах.

Ранее Кравцов выступал за систему «Рейнджерс». В АХЛ он провел 39 матчей и набрал 15 (6+9) очков.