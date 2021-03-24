Хартум, , 23:48 — REGNUM Министр торговли Судана Али Джиду Адам на встрече с послом Турции в Хартуме Ирфаном Незироглу 24 марта заявил, что Судан готов к интеграции в международное сообщество после исключения из списка государств, поддерживающих терроризм. По его словам, Турция может стать прекрасным «начальным проходным пунктом и воротами на пути Судана в Европу», сообщает Sabah.

«Мы стремимся к реализации ранее подписанного соглашения о свободной торговле с Турцией», — отметил Адам.

Он также подчеркнул необходимость установления отношений с Турцией и дальнейшее укрепление связей.

«Мы хотим воспользоваться опытом Турции. Мы обсудили вопросы подготовки наших кадров в сфере экономики и торговли. Турецкие бизнесмены вкладывают инвестиции в различные сферы в Судане. Наше правительство им содействует», — указал Адам.

Он добавил, что Турция является ведущим государством с глубоко укоренившимися отношениями с Суданом. По его словам, Судан может извлечь пользу из связей с Турцией для развития своей экономики.

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