Париж, , 22:59 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 24 марта в интервью для BFMTV рассказал, что ограничения связанные с распространением COVID-19 не будут отменены или ослаблены на Пасху, которая в этом году выпадает на 4 апреля.

Дарманен призвал французов З, 4 и 5 апреля (в пасхальные выходные) «не устраивать традиционные семейные празднества, не приглашать друзей, не ходить в гости», а проводить пасхальные обеды «в строгом семейной кругу у себя дома». Вместе с тем он уточнил, что «религиозные службы могут проводиться до комендантского часа», который на всей территории Франции начинается в 19:00.

Дарманен предупредил: «у нас впереди еще несколько трудных недель, это все видят. Но количество вакцинированных увеличивается, а это означает, что виден свет в конце туннеля».

Напоминаем, что большая часть населения Франция — католики. Светлый понедельник (следующий после Пасхи день, в этом году выпадающий на 5 апреля) является выходным днем, и существует французская традиция посещать родственников в эти выходные.