Москва, , 22:56 — REGNUM Сегодня, 24 марта, портал «Чемпионат» сообщил о еще одном возможном кандидате на пост главного тренера московского «Спартака».

По данным портала, «Спартак» рассматривает Бориса Миронова как возможного главного тренера команды в следующем сезоне. 49-летний специалист является главным претендентом на эту должность.

Ранее в прессе сообщалось, что кандидатом также является Вячеслав Козлов, ныне работающий в штабе «Салавата Юлаева».

Борис Миронов ранее входил в тренерский штаб «Нефтехимика» в период с января 2019 по август 2020 года.

Напомним, что руководство «Спартака» приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Олегом Знарком, он покинет клуб по истечение контракта.