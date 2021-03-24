Анкара, , 21:59 — REGNUM 24 марта прошла первая очная встреча между администрацией Джо Байдена и делегацией из Турции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, сообщает Hürriyet.

«Мы призываем Турцию не покупать ракетные системы С-400», — заявил Блинкен после встречи, в то время как Чавушоглу отметил: «Мы объяснили причину покупки С-400, и подчеркнули, что этот вопрос закрыт».

Анкара приняла предложение Вашингтона «провести переговоры по Афганистану в Турции». Коснувшись этого вопроса, Блинкен поблагодарил Турцию за проведение переговоров по решению конфликта в Афганистане на своей территории.

В ходе встречи состоялся всесторонний обмен мнениями по проблемам Сирии, Ливии и Восточного Средиземноморья. Чавушоглу повторил требования Турции по позиции США в отношении Рабочей партии Курдистана и Движения Гюленистов. В ходе встречи была подтверждена важность союзнических отношений.

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