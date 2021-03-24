Нижний Новгород, , 21:39 — REGNUM В 2020 году число зарегистрированных преступлений, совершенных в Нижнем Новгороде, увеличилось на 2,1% по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил начальник городского управления МВД Андрей Басов на заседании Нижегородской думы сегодня, 24 марта.

По его словам, раскрываемость преступлений осталась на прежнем уровне и не превышает 43%. При этом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений удалось увеличить до 39%.

Глава УВД отметил, что за последний год в столице Приволжья активизировались мошенники — число совершенных ими преступлений выросло сразу на 25%.

В то же время количество преступлений на бытовой почве сократилось на 21,1%. Также снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения — на 8,6%, и совершенных на улицах — на 1,9%.