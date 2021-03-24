Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Грубое заявление американского президента Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина сочла правильным однопартиец главы США Нэнси Пелоси — спикер Палаты представителей Штатов.

Она заявила итальянскому телеведущему Фабио Фацио, что разделяет мнение Байдена, назвавшего президента России «убийцей»: «Потому что он такой и есть».

Она также одобрила политику Байдена, назвав его «настоящим президентом». Недобрым словом она вспомнила 45-го президента Штатов Дональда Трампа. Также Пелоси прогнозирует, что когда-то, в недалёком будущем, в президентском кресле США будет сидеть женщина.

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