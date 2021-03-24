Париж, , 21:29 — REGNUM Во Франции в результате пожара в сельскохозяйственном сарае погибло 12 тыс. уток. Об этом 24 марта сообщает Le Parisien.

В сельскохозяйственном сарае, в котором разводили уток, площадью более 600 квадратных метров, расположенном в коммуне Сен-Бриек-де-Иф, в департаменте Иль и Вилен, примерно в 7:15 утра вспыхнул пожар, в результате которого 12 тысяч уток погибло. Согласно отчету пожарных в результате пожара из людей никто не пострадал ни среди работников, ни среди пятидесяти мобилизованных пожарных. Причины возгорания уточняются.