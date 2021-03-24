Мурманск, , 20:10 — REGNUM В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали 30 тысяч человек, сообщили в региональном оперштабе.

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По данным штаба, в очереди на прививку записаны еще семь тысяч жителей региона. В настоящее время в Мурманской области работает 26 прививочных бригад в 20 муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 75 носителей коронавируса. На лечении находятся 724 человека.