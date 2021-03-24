Подгорица, , 19:57 — REGNUM Министерство капитальных инвестиций Черногории заявило, что готово оставить окончательное решение по добыче нефти на усмотрение граждан, но только после проведения разведочного бурения, которое должно подтвердить, есть ли на шельфе достаточное количество нефти и газа.

В министерстве сообщили изданию Dan, что не планируют ни откладывать запланированное на 25 марта 2021 года разведочное бурение, ни расторгать контракт, который обойдется Черногории как минимум в 35 миллионов евро.

«Министерство капитальных вложений не планирует откладывать намеченное на 25 марта разведочное бурение, поскольку это повлечет за собой негативные последствия для бюджета Черногории из-за обязательств, взятых на себя концессионным соглашением. Тем не менее, министерство настаивает и приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественных обсуждениях, чтобы совместно обмениваться аргументами за и против эксплуатации нефти и газа с черногорской подводной лодки и найти лучшее решение как для экологии, так и для экономики страны», — говорится в сообщении.