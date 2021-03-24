Москва, , 19:49 — REGNUM Видеохостинг YouTube ввёл возрастное ограничение на просмотр интервью журналистки Ксении Собчак с Виктором Моховым, известным как «скопинский маньяк». Доступ к ролику был ограничен 24 марта.

«Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», — говорится в предупреждении. Для того, чтобы просмотреть видео, необходимо подтвердить достижение пользователем 18-ти лет, войдя в аккаунт видеохостинга.

ИА REGNUM напоминает, что Ксения Собчак опубликовала интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым, который в начале марта вышел на свободу после 17 лет тюремного заключения. Он похитил двух несовершеннолетних девушек и держал их в подвале почти четыре года.

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