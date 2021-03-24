Москва, , 19:24 — REGNUM Законопроект, призванный повысить эффективность территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

В частности, для оптимизации затрат на осуществление полномочий уполномоченным федеральным органом, управляющей компанией, упрощения администрирования предлагается предусмотреть возможность по решению правительства РФ объединения нескольких ТОР, входящих в состав одного региона.

Решение о возможности укрупнения созданных ТОР Дальнего Востока было принято по итогам проведения наблюдательных советов территорий опережающего социально-экономического развития Амурской области и Хабаровского края совместно с губернаторами регионов.

При объединении ТОР с различными правовыми статусами будет применяться уже действующий порядок, согласно которому за всеми резидентами сохраняются права, предоставленные им в момент получения статуса резидентов.

Кроме того, предлагается дополнить перечень функций управляющей компании ТОР.

Ускоряется процедура получение статуса резидента ТОР и свободного порта Владивосток. Так, для ускорения процесса подачи и рассмотрения заявок на получение статуса резидента ТОР, созданной на территории Дальневосточного федерального округа, и СПВ проект федерального закона предусматривает возможность подачи заявки с соответствующим пакетом документов в электронной форме по формату, утвержденному уполномоченным федеральным органом.

Одновременно вводится ряд положений, направленных на реформирование института наблюдательного совета свободного порта Владивосток.