Тирана, , 19:07 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 23 марта присоединился к призывам других албанских политиков из Косово и Албании и призвал членов албанской диаспоры из Северной Македонии принять участие в переписи населения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик опубликовал в СМИ фотографию с заместителем премьер-министра Северной Македонии Артаном Груби и плакатом, на котором от руки написан электронный адрес census.stat.gov.mk, по которому можно пройти регистрацию.

Некоторые политики в Северной Македонии расценивают призывы лидеров из других стран к участию албанцев в переписи как вмешательство во внутренние дела.

Напомним, члены македонской диаспоры смогут принять участие в переписи в электронном формате с 1 марта по 21 апреля. В самой Северной Македонии перепись начнется 1 апреля и завершится 21 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии намерены проводить реформы «ускоренными темпами»