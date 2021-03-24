Москва, 24 марта 2021, 16:37 — REGNUM Указ о праздновании 300-летия российской прокуратуры подписал 24 марта президент страны Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Празднование 300-летия российской прокуратуры состоится 12 января 2022 года. К этой дате будут приурочены праздничные мероприятия.
Правительству поручено в течение трех месяцев создать организационный комитет по подготовке и проведению праздника. Напомним, Российская прокуратура была учреждена указом Петра I от 12 января 1722 года.