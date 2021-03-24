Москва, , 16:41 — REGNUM В России могут быть увеличены штрафы за незаконный сброс мусора. Соответствующую инициативу поддержали депутаты Московской городской думы на заседании 24 марта.

Как пояснил журналистам председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников, речь о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Поправки были разработаны совместно с Московской областной думой. Документ предусматривает норму, согласно которой инспекторы экологического надзора могут осуществлять контроль с использование средств фото‑ и видеофиксации.

«Мы предлагаем увеличить штрафы за сброс мусора в неположенных местах, а также установить новый вид наказания — конфискацию транспортного средства. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф планируется в размере 60−80 тысяч и 100−120 тысяч рублей соответственно. Если же надзорные органы поймают нарушителей повторно, то сумма штрафа возрастёт до 80−100 тысяч и 150−200 тысяч рублей, а автомобиль, с помощью которого было совершено преступление, будет изъят в пользу государства», — отметил председатель Мосгордумы.

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