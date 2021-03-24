Казань, , 16:01 — REGNUM В столице Татарии около 14:00 (мск) 24 марта неизвестный зашел с канистрой бензина в опорный пункт отдела полиции №14 УМВД России по Казани поселка Дербышки, сообщает пресс-служба УМВД по РТ.

Подозреваемый облил горючей жидкостью пол тамбура и поджег, а затем скрылся. Сотрудникам полиции удалось установить причастного к поджогу. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в городе Кукморе 16-летний подросток попытался поджечь здание полиции. Он применил зажигательную смесь «коктейль Молотова». Во время задержания молодой человек нанес не менее трех ножевых ранений сотруднику полиции. Второй полицейский после предупредительных выстрелов в воздух открыл огонь на поражение. От полученных ранений злоумышленник скончался до приезда скорой помощи.

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