Казань, , 10:04 — REGNUM Следственный комитет по Татарии возбудил уголовное дело о попытке совершения теракта в Кукморском районе, сообщили 30 октября в пресс-службе СУ СК России.

«Коктель молотова» Takeaway

По данным следствия, ночью 30 октября в городе Кукморе 16-летний подросток попытался поджечь здание полиции. Он применил зажигательную смесь «коктейль Молотова».

Во время задержания молодой человек нанес не менее трех ножевых ранений сотруднику полиции. Второй полицейский после предупредительных выстрелов в воздух открыл огонь на поражение. От полученных ранений злоумышленник скончался до приезда скорой помощи.

По данному факту возбуждено два уголовных дела: покушение на террористический акт и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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