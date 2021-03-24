Белгород, , 15:30 — REGNUM Запрещённое сильнодействующее вещество обнаружили в посылке из Нидерландов сотрудники Белгородской таможни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пре-службе ведомства.

По словам начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Антона Беляя, в международном почтовом отправлении обнаружили пакет с порошком белого цвета. Экспертиза установила, что в нём находилось вещество массой 9,92 граммов, перемещение которого через таможенную границу ЕАЭС ограничено. Житель Белгородской области, который заказал препарат, собирался употребить его в личных целях.

В отношении получателя возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.