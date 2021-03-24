Москва, , 15:07 — REGNUM Минфин РФ рассмотрит обращение об учреждении нового государственного праздника — День бухгалтера. Об этом говорится в ответе ведомства за подписью директора Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Леонида Шнейдмана.

«Ваше предложение будет принято во внимание, в ходе дальнейшей работы по данному вопросу в соответствии с Правилами установления профессиональных праздников, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.11.2013 N 1016», — говорится в сообщении.

Ранее письмо в Минфин РФ с просьбой поддержать данную инициативу направил заместитель председателя «Партии роста» Виктор Звагельский.