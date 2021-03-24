Белгород, , 14:44 — REGNUM Для ряда категорий педагогических работников увеличен базовый оклад в Белгороде. Большинству категорий перерасчёт произведут уже за декабрь 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе Горсовета.

Городские депутаты приняли решение увеличить на 20% базовые оклады педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, работников детских оздоровительных лагерей, педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений, имеющих структурное подразделение допобразования.

Для работников допобразования и детских садов перерасчёт произведут с 1 декабря 2020 года, педагоги загородных лагерей получат увеличенные зарплаты с 1 января 2021 года.

К базовому окладу педагогов, обучающих детей с расстройством аутистического спектра, начнут применять коэффициент 0,3.

Выплаты будут производится за счёт субвенций из областного и средств городского бюджетов.