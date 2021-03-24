Москва, 24 марта, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Индексации пенсии достоин каждый пенсионер в России. А пенсионер, имеющий возможность работать, в том числе в сфере благоустройства многоквартирных домов тем более, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Алексей Корин. Старуха у окна (фрагмент). 1900

«Зачастую руководителем совета многоквартирного дома является пенсионер, получающий в установленном порядке пенсию и, так сложилось, что именно пенсионер неплохо справляется с возложенными на него обязанностями по содержанию порядка и благоустройства отдельного дома.

Для пенсионеров предусмотрена, такая ежегодная прибавка, как индексация пенсий. Однако работающий пенсионер, осуществляющий надзор за многоквартирным домом и, соответственно, уплачивающий страховые взносы, лишается такой возможности и не получает вышеназванную прибавки к пенсии.

С целью поощрения людей, занимающихся благоустройством домов, предлагается исключить уплату страховых взносов, рассматриваемой категории работающих пенсионеров для осуществления ежегодной индексации их пенсии.

Считаю, что предложение об индексации пенсии старшим по домам вполне обоснованно и законно, и более того, полагаю, что его необходимо направить на более широкий круг трудящихся пенсионеров», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред палаты молодых законодателей при Совфеде Илья Ножечкин предложил индексировать пенсии старшим по многоквартирным домам.

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