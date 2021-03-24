Братислава, , 14:17 — REGNUM Глава МИД Словакии Иван Корчок и министр образования республики Бронислав Грюлинг подали в отставку из-за усиливающегося в стране правительственного кризиса. Об этом 24 марта сообщает Словацкое радио.

Уточняется, что оба члена правительства страны, которые представляют либеральную партию «Свобода и солидарность» (СиС), сообщили о своем намерении подать в отставку президенту Словакии Зузане Чапутовой. Ожидается, что последняя примет эту отставку 25 марта.

При этом до того в отставку подали министр экономики и лидер СиС Рихард Сулик, министр юстиции Мария Коликова, министр труда Милан Крайняк и министр здравоохранения Марек Крайчи.

Политический кризис начался в Словакии после того, как премьер-министр и председатель правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) Игорь Матович без согласия партнеров по правительству решил приобрести для жителей страны, в которой ухудшается эпидемиологическая обстановка, российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Последнее вызвало недовольство президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее словацкий президент Зузана Чапутова заявила, что отставка премьер-министра Словакии Игоря Матовича должна состояться во имя стабильности в стране.