Ставрополь, , 13:57 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедший день коронавирусную инфекцию выявили еще у 20 граждан. Общее число носителей коронавируса достигло 49 787 человек, сообщили 24 марта в федеральном оперативном штабе.

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За этот же день было выписано в связи с выздоровлением 109 пациентов, а общее число сумевших справиться с болезнью достигло 46 660 человек.

Продолжился на Ставрополье рост числа смертельных случаев от COVID-19. За прошедшие сутки скончались еще пятеро ставропольчан. Общее количество случаев летального исхода достигло в крае 1203.

По данным федерального оперштаба, в настоящее время в Ставрополськом крае насчитывается 1924 «активных» больных.