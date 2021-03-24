Брянск, , 13:50 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в России Нго Дык Мань приехал с рабочим визитом в Брянск. Он посетит крупные сельхозпредприятия региона и оценит перспективы социально-экономического сотрудничества, сообщает 24 марта пресс-служба правительства области.

Вместе с губернатора Брянской области Александром Богомазом посол отдал дань памяти воинам, партизанам и подпольщикам — члены официальной делегации возложили цветы к Вечному огню Памятника воинам и партизанам, освободителям Брянска от немецко-фашистских захватчиков. Визит Нго Дык Мань предусматривает знакомство с условиями реализации на территории региона инвестиционных проектов и сотрудничества с крупнейшим агрохолдингом.

Внешнеторговый оборот Брянской области и Вьетнама в 2020 году превысил 4,7 млн долларов США, из них 4,1 млн приходится на экспорт брянской продукции.