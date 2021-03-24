Монреаль, Канада, , 12:49 — REGNUM Три матча клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» перенесены из-за коронавируса. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба НХЛ.

Перенесены два матча с «Эдмонтон Ойлерз», которые были запланированы на 25 и 27 марта, а также игра с «Оттавой Сенаторз», которая должна была пройти 29 марта.

Отмечается, что два хоккеиста «Монреаля» были включены в COVID-протокол.

Ранее НХЛ перенесла матч «Монреаля» против «Эдмонтона», который должен был состояться 23 марта.