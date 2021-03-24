Москва, 24 марта, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В новый школьный учебник по обществознанию будет включён курс по семьеведению. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в рамках подготовки к отчету правительства РФ заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены, в том числе в новом учебнике обществознания», — сказал Кравцов.

С идеей о введении курса «Семьеведение» или «Семейное счастье» в 2017 году выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова.