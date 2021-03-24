Москва, , 12:21 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снижении числа желающих баллотироваться в нижнюю палату парламента из-за требований к подаче декларации, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

«Именно потому, что вводится ответственность по предоставлению декларации о доходах и расходах, таких случаев стало меньше. И в Государственную думу меньше желающих избираться из-за того, что надо подавать декларацию. Мы с вами помним, что было не только в 90-е, но и в начале 2000-х, до принятия закона», — сказал Володин, отвечая на реплику лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Жириновский высказал удивление, что арестовывают губернаторов (Пензенской области Ивана Белозерцева, например) и министров с великолепными декларациями о доходах, и предложил отменить декларации.

«Эта бумага нас всех позорит, кого надо, арестуют в любой момент», — подчеркнул он.

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