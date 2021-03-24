Чита, 24 марта, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Исключительно редкое погодное явление 24 марта наблюдают в Чите: мокрый снег и гроза. Эпичные видеокадры сняты из окна третьего этажа здания ГТРК «Чита».

ГТРК «Чита» Снег с грозой в Чите

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Как сообщало ИА REGNUM, тем временем в Алтайском крае порывы ветра превышают 30 метров в секунду. Перекрыты дороги в Змаиногорском и Курьинском направлении. Уже произошло несколько серьезных ДТП.

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