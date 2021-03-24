Воронеж, , 11:58 — REGNUM Первые в 2021 году ландшафтные пожары зарегистрированы в Воронежской области, об этом сообщили 24 марта в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Первый был потушен в Железнодорожном районе Воронежа за ул. Куйбышева 4 марта. Всего в 2021 году в регионе зафиксировано шесть ландшафтных пожаров, горели камыш и трава. Спасатели отмечают, что хотя по площади возгорания небольшие, сам факт их возникновения примечателен.

В МЧС напомнили, что у жителей частного сектора, владельцев дач остаётся всё меньше времени для проведения окосов от старой травы участков и домов, и призвали провести мероприятия как можно скорее.