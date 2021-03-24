Сочи, Краснодарский край, 24 марта 2021, 11:31 — REGNUM Учащийся лицея в городе Сочи намеревался устроить взрыв в учебном заведении. Его задержали сотрудники ФСБ, ролик со снимками из квартиры юноши опубликован 24 марта в телеграм-канале РБК.
В ролике также есть скриншоты телеграм-канала, который вёл лицеист. В нём он описывал приготовления к нападению на одноклассников.
Так, он перечислял компоненты взрывчатого вещества, отмечал, что получил несколько ожогов. На канал подписаны два человека.
«Страшно, но надо», — написал лицеист.
Как сообщало ИА REGNUM, в жилище лицеиста обнаружии и изъяли самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество, компоненты для него, дневник с инструкциями по сборке и применению бомб, материалы об атаках на образовательные учреждения.
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