Анкара, , 11:04 — REGNUM Турецкая нефтегазовая компания Botas ожидает, что закупочная цена на российский газ для республики вырастет на 23%, сообщает 24 марта обозреватель телеканала Haberturk Олчай Оздилек.

По его словам, в настоящее время за тысячу кубометров природного газа из России компания Botas платит $170, с 1 апреля же цена увеличится до $209.

В связи с перспективой роста цены на российский газ обсуждается вопрос и о повышении тарифов внутри страны, отмечает Оздилек. После 1 апреля возможно повышение тарифов, но небольшое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что на данный момент Турция получила 9,4 млрд кубометров природного газа через Трансанатолийский газопровод (ТАНАП). По его словам, третий плавучий блок хранения и газификации СПГ будет введен в эксплуатацию в 2021 году и обеспечит гибкость газовой инфраструктуре.

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