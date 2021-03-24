Москва, , 11:08 — REGNUM Более 330 млн рублей выиграл в лотерею житель Твери, но с декабря прошлого года он не обращается за выигрышем. Об этом сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

Известно, что билет был куплен за 200 рублей в тверском отделении «Почты России» на улице Фрунзе, д. 20. Как сообщало ИА REGNUM, его обладатель выиграл суперприз в размере 334 883 756 рублей в лотерее «Спортолото «4 из 20» за неделю до Нового года.

В компании уточнили, что такой выигрыш — крупнейший для Тверской области. Он также вошел в тройку крупнейших выигрышей 2020 года по статистике «Столото», сообщает РИА Новости.

Участники лотерей, организованных Министерством спорта РФ, могут обратиться за выигрышем в течение 195 дней после публикации итогов тиража. Победителю дают ещё три года для предъявления выигравшего билета. Затем невостребованные деньги уходят государству.

По словам директора по продажам компании Романа Роменского, случаи, когда победитель не сразу обращается за выигрышем, время от времени случаются, хотя в этой ситуации прошло уже довольно много времени. Он выразил надежду, что счастливчик объявится и в дальнейшем разумно распорядится выигранной суммой.

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