Саратов, , 10:26 — REGNUM С начала текущего года сотрудники ГИБДД в Саратове составили более 3,5 тыс. административных протоколов по ч. 3. прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»).

За подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Также вместе с постановлением о наложении штрафа водителю выдается требование об устранении недостатка, согласно которого нарушитель должен снять тонировочную пленку в течение определенного срока, иначе он будет привлечен к дополнительной административной ответственности вплоть до ареста на 15 суток.

Пятерых водителей за неподчинение законному распоряжению по решению суда арестовали сроком от 2 до 3 суток каждого.

Госавтоинспекция Саратова предупреждает водителей, что и впредь будет на постоянной основе проводить профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений, влияющих на состояние аварийности, в том числе, на выявление транспортных средств, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове с начала 2021 года служба эвакуации доставила на штрафстоянку 189 автомобилей. Только за февраль (по данным на 17 февраля) эвакуировали 102 машины, из которых 69 — за парковку в неположенном месте.

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