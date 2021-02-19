Саратов, , 09:45 — REGNUM В Саратове с начала 2021 года служба эвакуации доставила на штрафстоянку 189 автомобилей. Только за февраль (по данным на 17 февраля) эвакуировали 102 машины, из которых 69 — за парковку в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба минтранспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

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Порядка 87 транспортных средств доставили на штрафстоянку в январе, из которых 52 автомобиля — за парковку в неположенном месте. В большинстве случаев оставленные в зоне действия запрещающих знаков машины мешают работе коммунальных служб во время уборки улиц от снега.

В областном министерстве транспорта приняли решение усилить работу по эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Горожан просят не нарушать правила дорожного движения и оставлять машины на установленных для этого местах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Подмосковье с начала 2021 года по результатам проверок около 600 водителей были оштрафованы за отсутствие медицинских осмотров, контроля технического состояния транспортных средств и отсутствие атрибутики такси. Кроме того, 115 автомобилей были отправлены на штрафстоянку по причине отсутствия необходимых документов — разрешений и прохождения медицинского и технического осмотров.

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