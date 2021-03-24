Краснодар, , 10:06 — REGNUM Первый этап строительства Ейского группового водопровода в Краснодарском крае выполнен на 70%, сообщили в пресс-службе администрации региона 24 марта. Водопровод строится в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», на данный момент специалистами проложено уже 7,5 км новой ветки магистрального водовода.

«Мы планируем построить новую ветку водовода протяженностью около 30 км до конца 2024 года. Это позволит улучшить водоснабжение для жителей Ейского, Ленинградского, Щербиновского, Староминского и Кущевского районов», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

На первом этапе будет проложено 10,8 км водовода, из них 7,5 км уже выполнили. В рамках второго и третьего этапа планируется построить 19,3 км водопровода, начало работ запланировано на 2021 год. Проектом также предусмотрено строительство резервуаров чистой воды. Необходимость в строительстве нового водопровода возникла в связи с сильным износом старого водопровода, построенного более 40 лет назад.