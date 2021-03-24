Сочи, Краснодарский край, 24 марта, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Ученик лицея, планировавший совершить нападение на своих одноклассников, задержан в Сочи, об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ 24 марта.

Securitylab.ru ФСБ

Как сообщается, учащийся разместил в соцсети «ВКонтакте» информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников. В результате оперативно-разыскных мероприятий подросток был задержан сотрудниками ФСБ.

При проведении оперативных мероприятий дома у лицеиста было обнаружено и изъято самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Сотрудники ФСБ также изъяли у подростка средства связи, дневник с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ предотвратила теракт в образовательном учреждении в Пензенской области.