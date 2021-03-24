Варшава, , 09:21 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек обвинил политическую оппозицию в стране в «попытках оторвать население Польши от исторических и христианских корней». Об этом он сообщил 23 марта в интервью телеканалу TVP Info.

Данное утверждение прозвучало в качестве ответа на вопрос, как министр относится к недавнему высказыванию лидера оппозиционной партии «Гражданская платформа» Бориса Будки о необходимости уменьшить финансирование таких наук как история и теология, а также прекратить навязывать католицизм в общеобразовательных школах.

«Я обращаю внимание, что Будка сказал это накануне 1055-летия крещения Польши. То есть, накануне очень важного исторического момента, с которого восходит польская государственность и польскость как таковая. Наша оппозиция всё больше и больше показывает, что хочет оторвать население от его исторических и христианских корней», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы минобразования Польши Пшемыслав Чарнек неоднократно указывал, что в школьной программе республики «слишком мало внимания уделяется воспитанию патриотизма, польской идентичности и религии». Он неоднократно критиковал гендерную идеологию и ценности ЛГБТ-сообщества, которые школьникам навязывают в некоторых странах Запада, за что регулярно попадает под критику либеральной оппозиции в республике.