Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 09:23 — REGNUM Ленинградская область в преддверие паводка готовится к ледовзрывным работам, которые специалисты проведут в конце марта на шести участках рек Сясь, Свирь, Паша и Оять. Об этом 24 марта рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По гидрометеорологическому прогнозу, прохождение пиков весеннего половодья ожидается во второй-третьей декадах апреля, максимальные уровни воды на реках будут в пределах нормы.

«В группировку сил, которой предстоит обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, привлечено более 7,5 тысяч специалистов и 2,6 тысячи единиц специальной техники, включая плавсредства и авиацию», — уточнил глава региона.

Начиная с 25 марта, для ослабления ледового покрова областное управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты начнет проводить ледовзрывные работы на шести участках рек Сясь, Свирь, Паша и Оять.

«Жителям и гостям Ленинградской области рекомендуется отнестись к проводимым работам с пониманием и сохранять спокойствие», — отметили в областной администрации.

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