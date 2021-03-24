Братислава, , 09:18 — REGNUM Отставка премьер-министра Словакии Игоря Матовича должна состояться во имя стабильности в стране, заявила 23 марта президент республики Зузана Чапутова, передаёт телеканал ТА 3.

Комментируя заявление премьер-министра о намерении уйти в отставку, Чапутова отметила, что уход Матовича «стал неизбежным». Если он уйдет, это позволит «коалиционным партнерам заключить соглашение о реорганизации правительства».

Она добавила, что интересы страны важнее, чем «позиция одного человека».

Напомним, Матович 21 марта назвал условия, на которых он согласен уйти в отставку. Это одновременный с ним уход словацких министра экономики Рихарда Сулика, министра юстиции Марии Коликовой, главы парламентского комитета по здравоохранению Янки Битто Циганиковой и вице-спикера парламента Юрая Шелиги.

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