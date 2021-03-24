Москва, , 09:05 — REGNUM Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС РФ в ходе проверок противопожарного состояния объектов смогут фиксировать нарушения на видеорегистраторы. Право использовать эти устройства у пожарных инспекторов появится с 1 июля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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«Возможность использования фотосъемки, аудио‑ и видеозаписи при проведении контрольных мероприятий определена федеральным законом, который вступит в силу с 1 июля», — пояснил в беседе с ТАСС представитель пресс-службы МЧС РФ.

Так, инспекторы смогут использовать видеорегистраторы и вести аудиозапись проверок для фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности. По мнению экспертов, это поможет исключить коррупционные проявления.

В ведомстве подчеркнули, что надзорные органы МЧС к проведению мероприятий могут привлекать также экспертов и экспертные организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавирусной инфекции в России сократилось количество проводимых МЧС РФ плановых проверок противопожарного состояния объектов. Так, за март-апрель 2020 года их число уменьшилось на 70%. В основном это коснулось субъектов малого и среднего предпринимательства.