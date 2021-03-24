Москва, 24 марта, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку целям и назначению открытой в Москве выставки Body Worlds, сообщает 24 марта пресс-служба СК РФ.

Выставка Гунтера фон Хагенса

Также Бастрыкин поручил начать проверку в отношении организаторов выставки.

В Следственном комитете РФ отметили негативные отзывы об этой выставке. Согласно опубликованному в СМИ мнению ряда общественников, она нарушает нравственные ценности и выражает явное неуважение к обществу, а также может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих.

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Уточняется, что председатель СК поручил следствию «досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству», а также провести проверку в отношении организаторов и инициаторов выставки.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Николай Земцов («Единая Россия») обратился в Генпрокуратуру после того, как девочка потеряла сознание на анатомической выставке Body Worlds на ВДНХ. Отсутствие отечественного закона по биоэтике даёт возможность подобным «еврогастролёрам» устраивать выставки трупов как «арт-объекты», отметил депутат.

Ранее адвокат Софья Рубасская рассказала, что подать в суд на организаторов скандальной выставки Body Worlds, на которой демонстрируются мёртвые человеческие тела, можно, если посещение экспозиции вызовет негативную психологическую реакцию.

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание, что у организаторов нет в числе разрешённых видов деятельности науки и образования.