Токио, , 06:57 — REGNUM Военно-морским силам Японии 24 марта была передана 12-я дизель-электрическая ударная подводная лодка «Торю» («Сражающийся дракон») класса «Сорю». Об этом сообщает агентство Kyodo.

Торжественная церемония передачи новейшей подлодки военным морякам состоялась на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе.

Субмарина проекта «Сорю», имеющая водоизмещение 2950 тонн, длину 84 метра и максимальную скорость под водой около 20 узлов (37 км/ч), считается экспертами одной из лучших тяжёлых ударных неатомных подводных лодок в мире. Переданная военным субмарина является второй в японском флоте, использующей литий-ионные аккумуляторы, значительно увеличивающие автономность подводного хода. Корабль вооружён шестью торпедными аппаратами, которые также могут использоваться для запуска крылатых противокорабельных ракет Harpoon.

Как сообщало ИА REGNUM, в японском городе Кобе, на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries, 14 октября была спущена на воду новейшая дизель-электрическая ударная подводная лодка «Тайгэй» («Большой кит»). Ожидается, что в состав ВМС Японии очередная подлодка класса «Сорю» (22-я подлодка в составе ВМС) будет передана в марте 2022 года.

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