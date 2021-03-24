Чунцин, Китай, , 03:55 — REGNUM Город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая планирует в 2021 году построить 21 тыс. базовых станций 5G, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Администрации связи Чунцина, город также планирует поддержать широкое внедрение 5G в государственных вопросах, медицинском обслуживании, общественной безопасности, транспорте, образовании и других областях за этот год.

К 2020 году Чунцин построил 49 тыс. базовых станций 5G и достиг полного охвата сетей 5G в ключевых районах с более чем 4,8 млн пользователей сетей пятого поколения.

Муниципалитет планирует построить 150 тыс. базовых станций 5G к 2025 году, чтобы способствовать строительству новой инфраструктуры.