Вашингтон, , 03:24 — REGNUM Новый министр труда США Мартин Уолш приведен к присяге 23 марта американским вице-президентом Камалой Харрис. Об этом передает телеканал CNN, который вел трансляцию мероприятия

Назначение чиновника на эту должность было одобрено Сенатом страны 22 марта. С 2014 года Мартин Уолш работал мэром города Бостон в штате Массачусетс.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в США к присяге был приведен министр здравоохранения Хавьер Бесерра, который до этого занимал пост генпрокурор штата Калифорния.

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