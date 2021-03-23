Москва, 24 марта, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Средние ставки по кредитам в России к концу 2021 года могут вырасти 0,75−1 процентный пункт, говорится в результатах исследования агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).

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Эксперты отмечают, что скачок ставок спровоцирует ускоренный переход к нейтральной монетарной политике. По их прогнозу, Центральный банк России в 2021 года поднимет ключевую ставку до 5−5,25%.

«Во всех кредитных сегментах вероятно резкое увеличение средних ставок: они прибавят 0,75−1 процентный пункт до конца года», — заключают в НКР.

Одновременно, предполагают в агентстве, вырастут ставки по вкладам физических лиц — примерно 0,5−0,75 процентного пункта до конца текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центробанк России 19 марта принял решение поднять ключевую ставку до уровня 4,5% годовых.

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