Нью-Дели, , 23:32 — REGNUM Искусственный интеллект находится в центре борьбы за мировое технологическое лидерство. Сегодня ставится задача объединить человека и машину, сделав объектом промышленной революции не людей, а технологии. Индия, по мере сил, также ведёт конкурентную борьбу в этой области.

Согласно новому отчету Deloitte и Конфедерации индийской промышленности (CII), искусственный интеллект (ИИ) достиг совершеннолетия, то есть того уровня развития, когда люди и машины могут работать вместе. Об этом сообщает индийское информационное агентство The Economic Times 23 марта 2021 года, в распоряжении которого оказался этот отчет.

В отчете, сделанным в рамках проекта Deloitte «The Age of With» говорится, что, хотя ИИ стал использоваться повсеместно, но сегодня он демонстрирует только самые примитивные возможности, на которые он способен.

«Искусственный интеллект способен изменить наш способ ведения бизнеса через построение новых бизнес-моделей, через изменение восприятия аудиторией бренда или услуги, через создание эффективных взаимосвязанных процессов, персонализированного взаимодействия с клиентами и поставщиками и многое другое, — сказал Ромал Шетти, президент отдела Консультаций в Deloitte India. — Эта преобразующая сила должна быть раскрыта здесь и сейчас, чтобы перейти к созданию нового поколения предприятий с увеличенными конкурентными преимуществами».

ИИ может быть использован по-разному — для взаимодействия с людьми, обеспечения связи между машинами, между людьми, данными и процессами. Однако организациям необходимо четко представлять себе ценность, которую они хотят извлечь из этого взаимодействия, и понимать, как должна выстраиваться корпоративная архитектура при использовании данной технологии.

«Компаниям необходимо выбирать технологии ИИ на основе своей стратегии, построить модель, включающую экосистему, которую они могут использовать для поиска сотрудников, и, наконец, что не менее важно, начать подготовку своих сотрудников к цифровой трансформации, — сказал Шетти. — Что касается споров вокруг безопасности ИИ, аргументы обычно сводятся к формуле «люди против машин». Однако в Deloitte мы считаем, что правильный способ решения этих споров — объединение «людей с машинами» в рамках проекта «Age of With».

Есть также некоторые ключевые проблемы, на которые следует обратить внимание организациям, такие как неправильное использование технологий ИИ, недостаточные механизмы защиты данных и отсутствие опытных или обученных специалистов в области ИИ. Кроме того, предвзятость в алгоритмах, их неопределенность или заложенная в них дискриминация определенных групп людей также могут повлиять на конечный результат внедрения ИИ.

В отчете говорится, что в течение следующих 18−24 месяцев ИИ и проект «Age of With» качественно изменят бизнес. Стратегия и практика реализации этого проекта будут определять конкурентные преимущества организаций.

The Age of With — аналитический проект международной консалтинговой компании Deloitte, в рамках которого идет обсуждение того, как создать мир, в котором человеческие возможности будут расширены с помощью ИИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Искусственный интеллект начинает спорить с человеком