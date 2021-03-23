Москва, 23 марта, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Иван Белозерцев больше не является губернатором Пензенской области, сообщили 23 марта в пресс-службе Кремля.

Pnzreg.ru Иван Белозерцев

Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня, 23 марта, соответствующий указ с формулировкой «в связи с утратой доверия».

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента РФ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в квартире у Белозерцева было найдено при обыске 500 млн рублей. Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток: по версии следствия, в период с января по октябрь 2020 г. он получил 31 млн рублей. Пензенскую область он возглавлял с 2015 г.